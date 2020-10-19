В Москве задержали сиделку за истязание 90-летней пенсионерки

В Москве сотрудники полиции задержали сиделку по подозрению в истязании 90-летней пенсионерки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Отмечается, что в полицию обратился внук пострадавшей. Он заподозрил 43-летнюю женщину в умышленном причинении страданий его бабушке. В ходе проверки информация нашла подтверждение. Полицейские задержали сиделку в квартире на Мичуринском проспекте.

Правоохранители установили, что на протяжении долгого времени подозреваемая систематически избивала пожилую женщину, которая находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Заклеила рот»: уфимскую учительницу заподозрили в истязании школьников

— «Ест, пьет, играет»: что известно о состоянии «младенца из шкафа»

— СК расследует дело по факту истязания четырехлетней девочки в Москве