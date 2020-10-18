Россияне рассказали о причинах опоздания на самолет

Россияне рассказали как часто опаздывают на самолет и по каким причинам. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip

Исследование показало, что на рейс опаздывали 27% респондентов. При этом 9% отметили, что это были единичные случаи.

Самой частой причиной опоздания в аэропорт оказались пробки, ее указали 48% опрошенных. Еще 14% признались, что просыпали рейс, 9,5% забывали о поездке, а 7% путали время или дату вылета. 21% приезжали не в те аэропорты, не успевали на стыковку или не рассчитывали размер аэровокзала.

Чаще всего россияне опаздывают на рейсы в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону, а за границей — в Киев, Рио-де-Жанейро, Хельсинки, Варшаву и Милан.

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