Снег с дождем прошли в Москве впервые за эту осень

Первый за эту осень мокрый снег с дождем прошел в Москве вечером 17 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь», — говорится в сообщении.

Накануне департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Столичные коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве и Подмосковье в воскресенье

— В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

— Дептранс советует московским автомобилистам сменить резину на зимнюю