Снег с дождем прошли в Москве впервые за эту осень
Максимс Краюшкинс
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Первый за эту осень мокрый снег с дождем прошел в Москве вечером 17 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь», — говорится в сообщении.
Накануне департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Столичные коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.
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