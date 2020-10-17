Под Тулой родственники «похоронили» живую бабушку

В Щекинском районе Тульской области семья по ошибке похоронила чужую умершую бабушку, пишет «Тульская пресса».

Ранее из дома престарелых госпитализировали двух женщин 74 и 83 лет. Врачи перепутали их документы. Когда одна из пациенток скончалась, тело выдали «родственникам» в закрытом гробу.

После похорон об ошибке стало известно, когда живая пожилая женщина вернулась домой.

По факту случившегося региональный минздрав провел служебную проверку.

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