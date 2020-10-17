В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне

В США впервые за 70 лет смертный приговор исполнят в отношении женщины, которая была осуждена на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский минюст.

Осужденную зовут Лиза Монтгомери. Ее признали виновной в жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря с помощью смертельной инъекции.

Ранее Верховный суд США постановил отметить отсрочку на смертные приговоры на федеральном, которая продлилась 17 лет. Запрет не распространялся на казни в отдельных штатах. Там смертные приговоры являются компетенцией местных властей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США казнили убившего медсестру из-за подозрений в колдовстве

— В США казнили афроамериканца впервые за 17 лет

— В Нигерии музыканта приговорили к смерти из-за оскорбительной песни