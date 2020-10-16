Прием арестантов из-за COVID-19 приостановлен почти во всех СИЗО Москвы

Прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-за коронавирусной инфекции приостановлен во всех СИЗО Москвы, кроме одного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова.

По его словам, теперь граждан сначала будут вести в СИЗО-7, где они будут находиться на карантине от 14 дней до 1 месяца, лишь после этого их распределят по учреждениям. Соответствующее решение принято для недопущения распространения коронавируса.

Известно, что данное распоряжение подписано главным государственным санитарным врачом ФСИН России Артемом Галкиным.

Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять лишь ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве.

«Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, следующих транзитом через город Москву, осуществлять в ФКУ СИЗО-12 УФСИН России по г. Москве», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Всем плевать»: как в тюрьмах реагируют на COVID-19

— В СИЗО Москвы отменили свидания и ограничили посещения из-за коронавируса