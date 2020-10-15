Пассажиры без масок с 16 октября не смогут пользоваться московским транспортом
Пассажиры без масок и перчаток не смогут пользоваться общественным транспортом начиная с 16 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Новые меры в общественном транспорте начнут действовать с завтрашнего дня», — говорится в сообщении.
Ранее мэр города Сергей Собянин подписал указ о временной приостановке действия социальных карт у столичных пенсионеров, школьников и граждан с хроническими заболеваниями на фоне роста заболеваемости COVID-19.
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