Пассажиры без масок с 16 октября не смогут пользоваться московским транспортом

Пассажиры без масок и перчаток не смогут пользоваться общественным транспортом начиная с 16 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Новые меры в общественном транспорте начнут действовать с завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Сергей Собянин подписал указ о временной приостановке действия социальных карт у столичных пенсионеров, школьников и граждан с хроническими заболеваниями на фоне роста заболеваемости COVID-19.

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