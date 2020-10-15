Более 100 ночных заведений Москвы получили QR-коды для чек-ина

Более 100 столичных ночных заведений получили специальные QR-коды для чек-ина посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Пользоваться системой будут более 500 столичных баров и клубов, работающих в ночное время, указано в сообщении. По мнению властей города, система чек-инов позволит избежать закрытия индустрии на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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