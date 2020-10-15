В Москве изменили правила подачи данных о сотрудниках на удаленке
Валерия Исполатова
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об изменении правил подачи данных о сотрудниках, работающих дистанционно.
Согласно документу, столичные работодатели обязаны сообщать об изменениях в составе сотрудников, которые переведены на дистанционный формат работы, в день принятия решения.
Если же состав не меняется, то еженедельные отчеты не требуются, уточняется в указе.
Ранее Собянин установил, что московские предприятия обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников и еженедельно об этом отчитываться.
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