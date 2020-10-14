В Липецкой области остановят оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

В Липецкой области приостановят оказание плановой медицинской помощи на две недели. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Там отмечается, что данное решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19.

Замглавы администрации региона Александр Ильин сообщил, что в Липецке не хватает около 50 врачей для работы с коронавирусными больными.

Кроме того, среди медиков участились случаи заражения новой инфекцией — около четверти всех врачей региона находятся на больничном.

По этой причине власти решили на две недели остановить плановую медицинскую помощь, а врачей из районов мобилизовать на работу с COVID-19.

Плановую помощь продолжат оказывать пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в сосудистых центрах, а также тем, кто находится на гемодиализе, лечится по профилю онкологии и гематологии.

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