В Липецкой области остановят оказание плановой медпомощи из-за COVID-19
В Липецкой области приостановят оказание плановой медицинской помощи на две недели. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.
Там отмечается, что данное решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19.
Замглавы администрации региона Александр Ильин сообщил, что в Липецке не хватает около 50 врачей для работы с коронавирусными больными.
Кроме того, среди медиков участились случаи заражения новой инфекцией — около четверти всех врачей региона находятся на больничном.
По этой причине власти решили на две недели остановить плановую медицинскую помощь, а врачей из районов мобилизовать на работу с COVID-19.
Плановую помощь продолжат оказывать пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в сосудистых центрах, а также тем, кто находится на гемодиализе, лечится по профилю онкологии и гематологии.
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