АТОР рассказала, куда россияне чаще всего уезжают в новогодние каникулы

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, куда россияне чаще всего отправляются на отдых в новогодние каникулы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, самым популярным местом является Краснодарский край.

Кроме того, граждане России в зимний период часто посещают Москву, Санкт-Петербург, Ставропольский край, а также Крым и Турцию.

«Выстраивая этот рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на те цены, которые выставлены перечисленными городами и регионами», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что несмотря на существующую вероятность наступления второй волны пандемии нового типа коронавируса COVID-19, новогодние туры продолжают пользоваться спросом.

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