В Пермском крае медики 771 раз проигнорировали пациента

Житель Пермского края заявил, что медики 771 раз проигнорировали его звонок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

Пациент утверждает, что 12 октября при помощи автодозвона 771 раз звонил медикам, чтобы узнать результат своего теста на коронавирус, но так и не смог связаться с ними. 13 октября ему все-таки удалось дозвониться врачам, но результат теста ему так и не сказали.

Анализы у мужчины взяли 7 октября.

«Мы проверяем эту информацию», — прокомментировали данную ситуацию в региональном Минздраве.