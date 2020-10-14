В Пермском крае медики 771 раз проигнорировали пациента
Бернст Ю.
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Житель Пермского края заявил, что медики 771 раз проигнорировали его звонок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.
Пациент утверждает, что 12 октября при помощи автодозвона 771 раз звонил медикам, чтобы узнать результат своего теста на коронавирус, но так и не смог связаться с ними. 13 октября ему все-таки удалось дозвониться врачам, но результат теста ему так и не сказали.
Анализы у мужчины взяли 7 октября.
«Мы проверяем эту информацию», — прокомментировали данную ситуацию в региональном Минздраве.