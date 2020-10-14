Радужное пятно растянулось по Москва-реке у Пречистенской набережной, где два дня назад обнаружили зеленую краску. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в районе Пречистенской набережной в Москву-реку течет зеленая вода. По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, ярко-зеленая вода могла быть с примесью красителя.

Он также добавил, что жидкость не навредила акватории. Была установлена заглушка для предотвращения сброса жидкости в реку.

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