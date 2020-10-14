Собянин сообщил, что учителя старшего возраста первыми получат вакцину от COVID-19
Анна Светлова
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что одними из первых вакцину от коронавирусной инфекции получат учителя старшего возраста и педагоги, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом он написал в своем блоге.
«Когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания», — уточнил глава города.
Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено 339 431 случай заражения коронавирусом. 5687 человек скончались от инфекции, 265 500 — выздоровели.
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