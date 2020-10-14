У жителя села в Приморье изъяли 153 кг марихуаны

У жителя села Михайловка Приморского края изъято 153 кг марихуаны, сообщает региональное управление МВД по региону.

По версии следствия, 47-летний мужчина нашел дикорастущую коноплю и использовал ее для изготовления наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тысячу кустов конопли скосили полицейские в Воскресенске

— Житель Подмосковья выращивал на балконе коноплю

— В Дагестане полицейский подозревается в сбыте наркотиков