У жителя села в Приморье изъяли 153 кг марихуаны
Полина Рутковская
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У жителя села Михайловка Приморского края изъято 153 кг марихуаны, сообщает региональное управление МВД по региону.
По версии следствия, 47-летний мужчина нашел дикорастущую коноплю и использовал ее для изготовления наркотика.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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