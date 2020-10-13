На московских вокзалах выявили 150 нарушителей «масочного режима»

В Москве правоохранители выявили 147 нарушителей «масочного режима» на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах, пишет оперштаб.

«Сотрудники ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждого нарушителя составлен административный протокол. Им придется заплатить по 5 000 рублей.

В столице коронавирусом заразились 339 431, выздоровели 264 500, погибли 5 687 человек.

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