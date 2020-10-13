В России смогут определять, как долго пациент является COVID-разносчиком

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора занимаются разработкой ПЦР тест-системы, которая позволит определять, как долго человек с положительным анализом на COVID-19 будет выделять коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлениям выступил замдиректора по научной работе центра Александр Горелов на конференции «Пандемия 2020».

Он уточнил, что тест-система проходит процедуру регистрации.

По его словам, разработка также позволит ответить на ряд других вопросов, связанных с новым типом коронавируса COVID-19.

«После официальной регистрации этого теста в ближайшее время, я надеюсь, мы получим ещё один ответ», — добавил Горелов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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