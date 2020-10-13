Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов в 32 регионах РФ
Максимс Краюшкинс
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Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России. Как сообщает Роспотребнадзор, более 23% россиян уже привиты от гриппа.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, от гриппа привиты более 34,6 миллиона человек, что составляет 23,6% от населения РФ.
Ранее стало известно, что уже 17% россиян сделали прививки от гриппа.
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