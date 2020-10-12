Детский омбудсмен рассказала о состоянии найденной в шкафу девочки

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что найденную в шкафу на Урале шестимесячную девочку, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, в скором времени ребенка посетит региональный уполномоченный.

«Предстоит решить еще много вопросов — в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь», — написала Кузнецова.

Ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу, доведя ее до истощенного состояния. Младенца обнаружили подруги матери. Девочку вертолетом доставили в больницу в Екатеринбурге. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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