ОМОН и СОБР направлены на поиск стрелявшего по людям в Нижегородской области
Сотрудников ОМОН и СОБР привлекли к поиску вооруженного преступника, устроившего стрельбу по автобусной обстановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
«Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большоеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. После этого преступник сбежал в лес. В настоящее время ведется его розыск.
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