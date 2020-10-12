Россияне назвали свои эффективные способы защиты от коронавируса

Жители России назвали привычные им эффективные способы защиты от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, который публикует РИА «Новости».

Больше трети (36%) россиян назвали самыми действенными способами — маски и социальную дистанцию. Кроме того, еще 22% опрошенных считают вакцинацию лучшей профилактикой, 16% выбрали введение карантина и пропускного режима, а 15% — эффективность перевода сотрудников на «удаленку».

Также люди говорили, что помочь в борьбе с коронавирусом поможет закрытие границ.

В опросе поучаствовали более 5 тысяч человек.

За прошлые сутки в России выявлено 13 634 человека с COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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