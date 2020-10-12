Соседи рассказали о проблемах женщины, державшей дочь в шкафу

Женщину, державшую свою дочь в шкафу, избивал муж. Как сообщает портал kp.ru, ссылаясь на соседей семьи, он ушел из семьи в начале 2020 года.

«Некоторые знакомые семьи предполагают, что женщина «тронулась умом» на почве расставания с мужем», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, жительница города Карпинск Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу, доведя ее до истощенного состояния. Было возбуждено уголовное дело.

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