Около трех тысяч человек привлекли к ответственности из-за протестов в Минске

Около трех тысяч человек привлечены к административной ответственности за все время с начала протестов в Минске, заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин. Об этом сообщает «БелТА».

Две трети виновных были арестованы, более тысячи человек получили наказание в виде административного штрафа, рассказал Лаврухин.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Милиция подтверждает применение водометов для разгона протестующих в Минске

— Почти 30 журналистов задержаны на белорусских протестах

— Милиция сообщает о нескольких десятках задержанных на протестах в Минске