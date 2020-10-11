Около трех тысяч человек привлекли к ответственности из-за протестов в Минске
Около трех тысяч человек привлечены к административной ответственности за все время с начала протестов в Минске, заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин. Об этом сообщает «БелТА».
Две трети виновных были арестованы, более тысячи человек получили наказание в виде административного штрафа, рассказал Лаврухин.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Милиция подтверждает применение водометов для разгона протестующих в Минске
— Почти 30 журналистов задержаны на белорусских протестах
— Милиция сообщает о нескольких десятках задержанных на протестах в Минске