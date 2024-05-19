Хабаровчанин разбил чужой автомобиль о дорожное ограждение

В Хабаровске полицейские разыскивают угонщика, который протаранил на автомобиле дорожное ограждение и сбежал. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой ГИБДД.

«В ночь на 19 мая в районе 3 км автодороги «Обход пос. Красная речка — с. Казакевичево» неустановленный водитель авто «Тойота Королла Церес», двигаясь со стороны Заимки в сторону г. Хабаровска не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил наезд на металлическое дорожное ограждение», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Полицейские установили, что разбитый автомобиль числится угнанным. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель машины в больницу не обращался. На фото с места происшествия видно, что автомобиль въехал на разделительную полосу между двумя дорожными ограждениями. В результате ДТП у Toyota сильно повреждена передняя часть кузова.

Ранее в Москве автомобиль перевернулся при массовой аварии.