Бетонная плита насмерть придавила ребенка в Волгограде
Полина Рутковская
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Ребенок погиб в результате обрушения бетонной плиты в Волгограде, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, 12-летний школьник вместе с другом отправился гулять в балку. Во время прогулки произошел обвал песочной насыпи, на ребенка обрушился бетонная плита. Мальчик погиб, его тело извлечено из-под завала.
В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего, указано в сообщении.
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