Собянин рассказал о «лайт» варианте борьбы с пандемией в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жестких ограничений в городе получится избежать при переводе сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

По его словам, столичные власти будут контролировать данное требование.

«На самом деле это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — отметил градоначальник в эфире телеканал «Россия 1».

Ранее Собянин обязал столичные компании перевести в дистанционный режим 30% сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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