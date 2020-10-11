В Москве в воскресенье ожидается до +16°С

В Москве в воскресенье, 11 октября ожидается до +16°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +14...+16°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +6...+8°С. Ветер подует южный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, а ночью — 749.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.