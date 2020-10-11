Названы способы извлечь выгоду из удаленной работы

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала про способы, которые помогут извлечь выгоду из перехода на удаленку.

Она отметила, что переход на дистанционный режим работы в период пандемии коронавируса нужно использовать с пользой. По словам эксперта, можно заниматься саморазвитием, принимать участие в новых проектах, а также «выстраивать свою траекторию».

«Один из вариантов — поговорить с руководителем, брать дополнительную работу, брать смежную работу, чтобы развивать как-то свои навыки», — посоветовала Митрофанова.

По ее словам, удаленная работа помогает задуматься о финансовом росте и собственном развитии. Человеку, который трудится дистанционно, легче оценить, сколько он еще готов оставаться на нынешнем месте работы, заявила эксперт.

«Дистант позволяет получать вторую профессию, сейчас дистанционные технологии образования развиты достаточно сильно», — сказала Митрофанова.

Она добавила, что также можно найти вторую работу. По ее мнению, работа над несколькими задачами положительно влияет на развитие компетенции человека.

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