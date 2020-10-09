Глава Камчатки назвал научной версию о гибели животных из-за водорослей

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Версия о том, что массовую гибель морских животных на Камчатке вызвали токсичные микроводоросли, имеет научные основания. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов в интервью Forbes.

«Я понимаю, что эта версия звучит комично и больше похожа на фейк, но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», – отметил Солодов.

Науке уже известные подобные случаи, один из них был зафиксирован на Аляске, рассказал глава региона, ссылаясь на слова ученых.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.

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