Собянин подвел итоги недели по распространению COVID-19

За минувшую неделю власти Москвы не зафиксировали улучшений в ситуации с распространением коронавируса нового типа, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, «решающей» станет следующая неделя.

«Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — заявил мэр.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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