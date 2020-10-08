В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л
Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л. Об этом сообщает газета «Известия».
Авторами инициативы стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России». Они обосновали свое предложение призывом президента России Владимира Путина к увеличению продолжительности жизни граждан страны до 80 лет.
По мнению авторов проекта, достижение этого невозможно без решения проблемы алкоголизации населения.
В пояснительной записке приводится статистика Минздрава, согласно которой ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек.
ГД рассмотрит законопроект на одном из заседаний в октябре.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме предложили устанавливать возрастной ценз на песни рэперов
— В Госдуме предложили заменить ОБЖ в школах на уроки здоровья
— В России могут запретить концерты в барах и кафе до конца года