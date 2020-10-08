В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л

Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л. Об этом сообщает газета «Известия».

Авторами инициативы стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России». Они обосновали свое предложение призывом президента России Владимира Путина к увеличению продолжительности жизни граждан страны до 80 лет.

По мнению авторов проекта, достижение этого невозможно без решения проблемы алкоголизации населения.

В пояснительной записке приводится статистика Минздрава, согласно которой ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек.

ГД рассмотрит законопроект на одном из заседаний в октябре.

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