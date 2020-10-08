В воде у побережья Камчатки не нашли токсинов

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В воде у побережья Камчатки не обнаружено токсинов и превышения уровня радиации, заявил губернатор края Владимир Солодов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы региона, при анализе проб не выявили отравляющих веществ, которые могли привести к массовой гибели морских животных. Кроме того, ежедневные замеры уровня радиации также не показали превышения допустимого уровня.

При этом ученые обнаружили «отдельные превышения» содержания нефтепродуктов и фенолов, однако это не могло стать причиной такой массовой гибели животных, отметил Солодов.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза.

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