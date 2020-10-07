Попова рассказала о завозе COVID-19 из других стран

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии случаев завоза новой коронавирусной инфекции из других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха», — говорится в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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