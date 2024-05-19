Первый россиянин направил заявление в OFAC по активам на СПБ Бирже

Первая индивидуальная заявка российского инвестора на разблокировку активов, замороженных на СПБ Бирже, поступила в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Об этом сообщает РБК Инвестиции со ссылкой на старшего банкира Wealth IQ Solutions Антона Джугана, компании, управляющей крупным частным капиталом.

«В моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, покупавшим активы на СПБ Бирже, на прошлой неделе подали первое заявление в OFAC. Не важно, как долго будет идти рассмотрение, главное — процесс запущен», — приводит издание слова Джугана.

По его словам, в процессе подготовки заявки клиент столкнулся с рядом трудностей, например, при переводе бумаг от подсанкционного брокера к неподсанкционному. Чтобы обезопасить активы после разморозки, Wealth IQ Solutions помогла инвестору открыть брокерские счета в США и Армении.

Ранее глава СПБ Биржи Евгений Сердюков рекомендовал инвесторам самостоятельно обращаться в OFAC с заявками на индивидуальные лицензии после неудачных попыток биржи снять блокировку активов другими способами.

«В нашем представлении это получилось проще, чем подать документы на историю, связанную с Бельгией», — отметил финансист.

До этого Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами с РФ.

Ранее СПБ Биржа начала процесс разблокировки активов.