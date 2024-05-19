Народная артистка России Надежда Кадышева открыла выставку своих сценических костюмов во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Мероприятие, на котором певица лично представила коллекцию из девяти костюмов, прошло 18 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Куратором выставки стал сын артистки Григорий Кадышев.

«Эта выставка — особенная возможность отдать дань уважения большой артистке и моей матушке Надежде Никитичне Кадышевой. На протяжении всей жизни она показывает всему миру красоту и разнообразие русской культуры», — сказал Кадышев.

Среди экспонатов — наряды, которые использовались в клипах на песни «Ах, судьба, моя судьба», «Клен ты мой опавший» и «Новогодняя ночь», а также образ для первого сольного выступления в Кремле в 1991 году. Супруг Кадышевой и руководитель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк рассказал, что один из представленных на выставке костюмов вручную сшит из золотой нити.

«Это вологодское кружево из золотой нити, которая режет палец. Маленький кусочек такой ткани во Франции стоит $20 тыс.», — сообщил Костюк.

Наряды певице создали специалисты художественных мастерских Оренбурга и Вологды. Автором восьми представленных костюмов стала дизайнер Александра Грузинова. Она начала работать с Кадышевой практически сразу после окончания института.

«Передо мной стояла амбициозная задача: участвовать в создании образа артистки, которую любит вся страна. Для меня как для молодого художника это было очень ответственно, я ездила в музеи, много рисовала. В костюмах видно мое увлечение Билибиным, Альфонсом Мухой. Эти сказки мне хотелось передать через костюмы, ничего подобного еще не делали», — сказала Грузинова.

1 июня Кадышевой исполнится 65 лет. По словам артистки, она планирует провести этот день в кругу семьи и друзей.

В завершение вечера Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» представили концертную программу, в которой прозвучали знаменитые хиты «Течет ручей», «Виновата ли я», «Я не колдунья» и другие.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова возместила ущерб за сломанную дверь в театре Кадышевой.