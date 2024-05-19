Черчесов поделился мнением о будущем футболиста Джикии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на уход Георгия Джикии из московского «Спартака», заявив, что он может еще пару лет играть на высоком уровне, передает «Спорт-Экспресс».

«Он спокойно может играть на высоком уровне несколько лет, знаю его характер. Найдет ли клуб достойную замену — это их дело. Весь год мы читали о будущем Джикии. В итоге только клуб знает, что произошло», — сказал Черчесов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Защитник в текущем сезоне сыграл всего в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя на поле в среднем по 66 минут. Последний раз в РПЛ он выходил на поле 10 марта в матче против воронежского «Факела» (0:2). В Кубке страны в последний раз Джикия играл против петербургского «Зенита» 17 апреля.

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля.

Ранее «Динамо» выразило желание подписать контракт с Джикией.