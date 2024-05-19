МИД России выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве

РФ соболезнует из-за смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Об этом заявила ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, он внес большой вклад в продвижение сотрудничества двух стран.

«Он стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами. Он внес большой вклад в продвижение двустороннего сотрудничества», — сказал дипломат.

Захарова отметила, что российское ведомство находится в тесном контакте с МИД Гондураса для решения всех вопросов.

«С российской стороны будет оказано все необходимое содействие», — добавила Захарова.

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве.

12 мая посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался в Мапуту.

В октябре 2023 года умер глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.