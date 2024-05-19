В московском парке нашли тело 13-летней пропавшей девочки

Девочку из Москвы нашли мертвой, предположительно, после шашлыков в Измайловском парке. Об этом сообщает 360tv со ссылкой на источник.

По словам собеседника, вместе с подругой 13-летняя девочка отправилась на шашлыки и пропала. В результате знакомую нашли накануне без сознания.

Для поисков второй пропавшей задействовали более 20 волонтеров. Помимо добровольцев на территории работали полицейские и кинологи, собаке которых удалось взять след. В работе также помогал беспилотник.

Как сообщает Mk.ru, девочки отправились в парк на прогулку. Школьница, которую обнаружили раньше, находится в реанимации.

Волонтерам удалось найти сумку второго ребенка. Внутри оказался мобильный телефон. Планшет исчез вместе с проездной картой.

Тело пострадавшей нашли тело в болоте. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, следов насильственной смерти не обнаружено, о других подробностях не сообщается.

Ранее в Ростовской области водителя эвакуатора обвинили в убийстве девятилетней девочки.