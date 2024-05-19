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Дроны ВСУ атаковали два грузовика в Белгородской области

Гладков: дроны-камикадзе ВСУ атаковали два грузовика в Белгородской области

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Два работающих в поле грузовых автомобиля подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Инциденты произошли в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа. В результате двух взрывов пострадавших нет, транспортные средства посечены», — написал он.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.

В середине недели Борисовский район Белгородской области также подвергся атаке беспилотников ВСУ. Пострадали села Грузское и Березовка.

По словам главы области, в обоих случаях никто из местных жителей не пострадал. При этом в Грузском дрону удалось сбросить взрывчатку, из-за чего повреждения получили гараж частного дома и автомобиль. В то же время в Березовке беспилотник упал и взорвался, выбив окна и повредив фасад магазина, а также причинив ущерб припаркованному неподалеку транспортному средству.

Ранее священник упрекнул жителей Белгорода в недостаточно усердных молитвах при обстрелах.

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