Краснодарец на Hyundai протаранил восемь автомобилей и скрылся

В Краснодаре водитель кроссовера Hyundai Santa Fe врезался в восемь автомобилей на парковке жилого комплекса, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«На парковке у многоквартирного дома по ул. Бочарникова он столкнулся с 8 стоящими автомобилями и скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

На фото с последствиями инцидента видно, что припаркованные автомобили получили сильные механические повреждения. У одного из седанов разбита задняя часть, у другой машины смято левое переднее крыло, еще один автомобиль получил удар в пассажирскую дверь сзади.

Из автомобиля после ДТП выбежали мужчина и женщина, уточняет «РЕН-ТВ» со ссылкой на очевидицу происшествия. Свидетельница рассказала, что спустя некоторое время нетрезвый мужчина вернулся к машине.

Ранее в Красноярске нетрезвый подросток на угнанной машине протаранил 10 автомобилей.