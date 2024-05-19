Российский боец назвал Усика машиной

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский отреагировал на победу Александра Усика раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри, назвав украинца машиной, передает «Чемпионат».

«Я давал больше шансов Фьюри, но Усик — машина. Оказалось, что даже Фьюри ему не помеха. Хотя Тайсон самый неудобный из всех его соперников. Усик включил свой режим робота и победил», — сказал Василевский.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик повторил достижение Эвандера Холифилда.