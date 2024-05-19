В Днепропетровской области Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты, разработанной министерством трансформации Украины для оповещения населения, в период с 12:19 до 12:24 мск в пяти регионах страны была объявлена воздушная тревога. Речь идет о Кировоградской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Также в «красной» зоне оказалась Харьковская область. Сирены в этом регионе работают уже более девяти часов.

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.

Другие подробности о ситуации в городе пока не уточнялись.

Утром 19 мая глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что после взрывов в регионе зафиксировали повреждение одного из административных зданий. Строение расположено в Одесском районе.

До этого появилась информация о мощном взрыве в городе Харькове. Однако мэр населенного пункта Игорь Терехов не стал раскрывать детали случившегося.

Ранее в подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры.