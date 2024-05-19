Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Днепропетровской области Украины произошел взрыв

«Общественное»: взрыв произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины

close
100%
Igor Kvochka./Wikimedia Commons

Взрыв произошел в городе Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты, разработанной министерством трансформации Украины для оповещения населения, в период с 12:19 до 12:24 мск в пяти регионах страны была объявлена воздушная тревога. Речь идет о Кировоградской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Также в «красной» зоне оказалась Харьковская область. Сирены в этом регионе работают уже более девяти часов.

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — рассказали журналисты.

Другие подробности о ситуации в городе пока не уточнялись.

Утром 19 мая глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что после взрывов в регионе зафиксировали повреждение одного из административных зданий. Строение расположено в Одесском районе.

До этого появилась информация о мощном взрыве в городе Харькове. Однако мэр населенного пункта Игорь Терехов не стал раскрывать детали случившегося.

Ранее в подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами