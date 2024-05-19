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Лавров: Западу пора прекратить приносить Украину в жертву

Лавров: Украине пора признать реалии, а Западу прекратить приносить ее в жертву

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Алексей Майшев/РИА Новости

Киеву пора признать реалии на земле, а Западу перестать приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Киевскому режиму пора признать реалии на земле. Надеюсь, этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят, и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», — сказал дипломат.

18 мая Лавров заявил, что Запад использует миф о «российской угрозе» лишь для наращивания гонки вооружений.

До этого глава МИД заявил, что РФ отстоит свои интересы по Украине и в отношениях с западными странами.

Кроме того, министр заявил, что острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре.

13 мая Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел заявил, что Россия готова решить украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал политику Запада.

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