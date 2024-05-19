В Петербурге во время поездки пьяная женщина вышла из движущегося такси в реку

В Петербурге поездка на такси закончилась для женщины в реке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, инцидент произошел на Круговой улице. Местная жительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, перед произошедшим вызвала такси. Во время поездки по неизвестной причине она решила выйти из автомобиля.

Несмотря на то, что машина двигалась по улице, клиентка открыла дверь и упала в реку.

Водитель остановился и вызвал правоохранителей. На данный момент другие подробности неизвестны, о состоянии пострадавшей также не сообщается. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Екатеринбурге женщина обокрала водителя такси. Клиентка попросила у мужчины телефон, так как ей якобы нужно было позвонить матери.

Когда они подъехали к дому, женщина заявила, что ей нечем оплатить поездку, поэтому нужно подняться и взять деньги. В результате водитель прождал два часа, но россиянка так и не вышла. Позже он заметил, что с его счета исчезли деньги.

Ранее в Петербурге таксист попытался развести клиентку на деньги и попал на видео.