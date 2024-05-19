К Волчанску начали прибывать дополнительные силы украинских войск

Дополнительные подразделения украинских войск начали прибывать к городу Волчанску в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».

«Постепенно появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») в Волчанск», — говорится в материале.

Авторы публикации сопроводили пост кадрами, сделанными в районе данного населенного пункта. На них видно, как бронетранспортер (БТР) Stryker американского производства двигается в отрыве от основной группы техники и попадает под удар российского дрона «Ланцета».

Журналисты отметили, что уничтоженная машина могла принадлежать 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде или 42-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. При этом первую прозвали «работинской» и «несчастливой», так как в сентябре 2023 года члены этой бригады потеряли западный танк Challenger-2 в ходе боевых действий на Запорожском направлении.

18 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль село Старица в Харьковской области. По данным ведомства, после этого российские солдаты продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ на соответствующем участке фронта.

Ранее в Харьковской области спрогнозировали скорое взятие Волчанска российскими бойцами.