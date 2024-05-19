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В ДР Конго предотвратили госпереворот

В ДР Конго арестовали заговорщиков, пытавшихся устроить госпереворот

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Arlette Bashizi/Reuters

Вооруженные силы Демократической республики Конго предотвратили попытку совершить государственный переворот, заявил официальный представитель ВС ДР Конго бригадный генерал Сильвэн Экенге, его цитирует ТАСС.

По словам Экенге, военные арестовали всех, кто принимал участие в заговоре с целью насильственного свержения действующей власти. Конкретные имена заговорщиков представитель армии республики не раскрыл.

14 мая стало известно о попытке госпереворота в Турции. В этот день президент республики Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста.

По данным газеты Aydınlık, национальная разведывательная организация и силы безопасности Турции установили, что ряд руководителей в правящей партии Ak Parti управляли заговором, направленным против Эрдогана. Отмечалось, что в нем участвовали некоторые секты, ориентированные на Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Восточноафриканское сообщество вывело войска из ДР Конго.

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