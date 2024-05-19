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ВСУ начали стягивать под Харьков польскую бронетехнику

«Военный Осведомитель»: на окраинах Харьковской области заметили БТР Rosomak

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Телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать в Харьковскую область бронетранспортеры (БТР) Rosomak, которые Киеву ранее передала Польша. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, БТР заметили операторы российских беспилотников «Ланцет», после чего попытались вывести Rosomak из строя, однако успехов пока не достигли. При этом отмечается, что ВСУ стягивают все больше резервов к этому участку фронта на фоне успехов Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

15 мая мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что власти пока не планируют эвакуировать город на фоне продолжающегося наступления ВС РФ. Более того, Харьков принимает беженцев из районов, где идут активные боевые действия: власти разместили в общежитиях более 6 тысяч человек.

19 мая стало известно, что общее число эвакуированных из Харьковской области граждан превысило 10 тысяч человек.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв.

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