При взрыве в Турции пострадали семь человек

В результате взрыва в жилом доме в турецкой провинции Токат пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что среди пострадавших при взрыве семеро полицейских.

До этого сообщалось, что на западе Турции начался крупный пожар. Пожар начался в промышленной зоне Ататюрк в районе Чигли города Измир.

Возгорание произошло на заводе по производству резины, огонь перекинулся на завод по производству пластика. Отмечается, что к тушению привлекли бригады пожарных из соседних районов.

Также сообщалось, что в Турции произошла авария с участием туристического и полицейского автобусов. Авария произошла в городе Эдирне на северо-востоке страны около 20:00 часов мск. Автобусы столкнулись на 6 км шоссе «Эдирне — Капыкуле». В результате столкновения пострадали 11 человек. Отмечается, что на место ДТП выехали полицейские и медицинские бригады.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.