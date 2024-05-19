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Стало известно, сколько получают коты Куклачева за съемки

Сын клоуна Куклачева Дмитрий: кот Борис из рекламы получает несколько тысяч руб.

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сын дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий раскрыл зарплату питомцев театра за один съемочный день. Его слова передает НТВ.

«Кошка выходит в кадр, делает что нужно и уходит обратно отдыхать к себе в гримерку. Деньги получает театр, чтобы сделать их жизнь комфортной», — отметил дрессировщик.

Куклачев-младший заявил, что коты получают от тысячи до нескольких тысяч рублей за один съемочный день. Он отметил, что каждому питомцу предоставляют отдельную гримерку.

«Актерам на самом деле некомфортно находиться с животным в кадре. Кошки такие существа, их не переиграешь никогда. Даже матерые актеры с ними не справятся», — поделился мужчина.

Он рассказал, что у кота Бориса, известного по рекламе корма «Китикет», уже 50 наследников. По словам Куклачева, театр оставляет себе только самых талантливых котят, а остальных отдает в добрые руки.

15 мая Дмитрий рассказал, когда отец вернется на сцену после болезни. Он заявил, что Куклачев уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену. При этом сын считает, что дрессировщику пока рано возвращаться на сцену. На данный момент артист проходит реабилитацию.

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