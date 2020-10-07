Мошенник украл более 1,5 млн рублей с банковского счета москвича

Мошенник украл более 1,5 млн руб. со счета безработного москвича. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Отмечается, что во вторник, 6 октября, мужчина 1992 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже.

По данным ведомства, в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года грабитель неустановленным способом завладел реквизитами банковской карты пострадавшего и похитил сумму в размере 1,57 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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